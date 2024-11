Il Presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Pierluigi Caputo, ha preannunciato la convocazione, per la prossima settimana, della Conferenza dei capigruppo per stabilire insieme la prima data utile per convocare il civico consesso che dovrà discutere della localizzazione del nuovo ospedale, ma anche della situazione di emergenza che vive attualmente il nosocomio della città e, in particolare, il Pronto soccorso dell'Annunziata.

All'ordine del giorno anche le criticità del pronto soccorso

«È giusto convocare il Consiglio comunale relativamente alla localizzazione del nuovo ospedale – sottolinea Pierluigi Caputo – per far esprimere sull'argomento ogni singolo gruppo consiliare, ma la discussione che impegnerà il Consiglio comunale dovrà riguardare anche quelle criticità strutturali e carenze organizzative e di personale che esigono risposte immediate, al fine di tutelare pienamente il diritto alla salute di tutti i cittadini».