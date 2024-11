Il prefetto Angelo Carbone esprime la sua soddisfazione per il blitz negli uffici elettorali dei Carabinieri nella serata di ieri.

COSENZA - «Non possiamo che commentare in maniera positiva i controlli preventivi, e non solo preventivi, che l'Arma dei carabinieri e, più in generale, le forze dell'ordine e la magistratura effettuano per garantire la regolarità e la trasparenza di tutte le operazioni collegate al voto amministrativo di domenica 5 giugno». Lo ha detto il commissario prefettizio Angelo Carbone commentando il blitz compiuto questa notte dei carabinieri presso l'ufficio elettorale di Cosenza sito nel plesso della scuola elementare "Emma Tavolaro". I militari dell'Arma hanno passato al setaccio la sede ubicata in Via Bengasi, trattenendosi dalle 20,30 circa di ieri, mercoledì 1 giugno, fino all'alba ed acquisendo elementi che, fonti vicine alla Benemerita, reputano "interessanti".



Salvatore Bruno