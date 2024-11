Con una lunga lettera aperta, il sindaco di Cariati (Cosenza), Filomena Greco, ritira le sue dimissioni, presentate il 10 dicembre scorso. La missiva è indirizzata al presidente del Consiglio comunale, al segretario comunale e al prefetto di Cosenza.

«Ho assunto tale decisione a seguito dei numerosi appelli da parte della comunità che per ben due volte mi ha voluta sindaco di questa città - scrive Greco - ma soprattutto a seguito delle parole pronunciate nei giorni scorsi dal magistrato Nicola Gratteri, del quale ogni calabrese può andare fiero ed orgoglioso, parole che sono state la goccia positiva e straordinaria che ha fatto traboccare in me il vaso simbolico di riflessioni, di motivazioni e della voglia di legalità, trasparenza e di riscatto che non riesco né frenare né tanto meno a zittire».

Filomena Greco, coinvolta in alcune inchieste della Procura di Castrovillari, chiede «di essere immediatamente sottoposta a processo; perché in quella sede, – scrive - non certo nelle piazze mediatiche messe in piedi dai protagonisti del fallimento sociale, culturale, politico ed economico della nostra comunità, voglio dimostrare la mia totale estraneità a tutto ciò che mi viene contestato».