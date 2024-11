Su tutte le furie il M5s che parla di “ostruzionismo fatto dal centrodestra” per evitare che si arrivi entro oggi al voto

Giunta per le Immunità del Senato sospesa per dar tempo ai commissari di leggere la nuova documentazione presentata stamattina dal senatore di Gal Antonio Stefano Caridi. La sospensione di circa due ore, che sarebbe stata chiesta da Andrea Augello di "Cor", ha fatto andare su tutte le furie i senatori M5S che hanno denunciato anche "l'ostruzionismo fatto dal centrodestra" per evitare che si arrivi entro oggi al voto sulla richiesta di arresto per Caridi, accusato dalla Procura di Reggio Calabria di essere al vertice di una Cupola segreta di 'ndrangheta.

Atteso per oggi il voto sull’arresto di Antonio Caridi

"Ho dovuto chiamare i questori - spiega il senatore M5S Michele Mario Giarrusso - perché i lavori sono stati impediti da urla e accuse da parte di diversi senatori del centrodestra come Giacomo Caliendo, Andrea Augello, Carlo Giovanardi e Mario Ferrara, che hanno impedito che si iniziasse con la fase di dichiarazioni di voto". Dopo poco l'inizio della seduta è arrivata infatti il Questore M5S Laura Bottici per tentare di riportare la calma tra i commissari. Si è deciso così di sospendere la seduta anche per dar tempo di leggere i nuovi documenti presentati da Caridi in cui si solleva, secondo quanto si assicura nel Pd, "una palese contraddizione tra due testimoni chiave su un punto centrale della vicenda”.