«La Calabria ha un debito sanitario ingiustificato che divora le risorse della sanità. Queste risorse vengono sottratte alla cura dei cittadini». Carlo Guccione,esponente di punta del Pd e Responsabile Sanità del Partito, è stato ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda venerdì 28 ottobre. Dagli studi di LaCapitale, Guccione ha parlato con Alessandro Russo di debito sanitario, nuovo governo eDecreto Calabria.Su quest’ultimo: «È importante chiederne la proroga.

L’obiettivo è quello di far uscire la Calabra dal commissariamento della sanità e restituire i poteri al consiglio e alla giunta regionale». Carlo Guccione conclude così: «Non si può ricostruire il debito se non si ha un quadro dei bilanci. Dal 2013 l’ASP di Reggio Calabria non approva il bilancio e non ha un registro del contenzioso. Essendo, tuttavia,un’azienda che fornisce un servizio indispensabile, costituzionalmente non può essere interrotta».

