Parlano Peppino Curcio, Salvatore Iazzolino e Nuccio Martire in vista del primo turno amministrativo del neonato comune

La sfida a Casali del Manco coinvolge tre ex sindaci dei municipi sciolti e confluiti nel comune unico della Presila cosentina. Sia pure da posizioni differenti hanno contribuito al processo di fusione. Si tratta di Peppino Curcio, già sindaco di Pedace, membro del comitato Presila Unita e candidato per il Movimento Cinquestelle, di Salvatore Iazzolino, ex primo cittadino di Casole Bruzio, espressione della lista civica Voci in Cammino e di Nuccio Martire, anche lui in passato sindaco di Pedace, a capo della lista di centrosinistra del Pd denominata Futuro in Comune.