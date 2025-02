Il centro come luogo politico del merito. Questa l'impostazione di Azione di Carlo Calenda , tra gli ospiti di Perfidia. Intervistato da Antonella Grippo, con il supporto di tre provocazioni dell'avvocato Antonia Postorivo, il leader di Azione si è detto molto preoccupato per la situazione del Paese e soprattutto per la risposta della politica italiana (rivedi qui la puntata).

L'intervista ha infatti preso le mosse dal caso Almasri. Calenda ha definito ipocrita e inutile il dibattito che da dieci giorni impazza sui giornali sia perché tutti i governi degli ultimi tempi hanno dovuto avere relazioni con la Libia e la sua classe dirigente discutibile sia perché il Governo piuttosto che ammettere questa evidente circostanza si è difeso parlando di equivoci burocratici che alla prova dei fatti si sono rilevati paradossali.

L'ex ministro allora dice che i partiti dovrebbero alzare il livello del confronto sui problemi economici del Paese. L'Italia vive una delle sue più grosse crisi dal '45 in poi . Il costo dell'energia è altissimo, il doppio che in Francia; la Ue è divisa al suo interno; Trump minaccia dazi che potrebbe mettere in ginocchio l’economia.

Calenda ha ricordato che l'Italia ha un export di 65 miliardi verso gli Usa e che ha i principali acquirenti in Germania e Francia. Se vanno in crisi quest'ultimi e se gli Usa metteranno i dazi, la situazione si farà più che complicata. Per questo Azione non condivide la politica di Meloni di un rapporto privilegiato con Trump , perché l'Ue è uno spazio doganale unico e il tycoon, se dovesse decidere di mettere i dazi, lo farà per tutta l'Europa non solo per alcuni paesi.

Di fronte a questa situazione Azione ha le sue ricette ed è pronta a metterle in campo con chiunque le condivida. Non a caso in Calabria governa con il centrodestra, ma altrove ha fatto accordi col Pd. Le analogie con i forzisti sono forti sul nucleare, sulla giustizia, su altri temi. Ma ce ne sono anche con il Pd su temi come il salario minimo.