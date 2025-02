Chissà se il ministro Piantedosi troverà le stesse formule lessicali e motivazionali usate da Marco Minniti quando gli toccherà difendere in qualche modo l'operato del governo Meloni in Aula sul caso Almasri. Se non dovesse realizzare lo stesso coefficiente di incisività potrà sempre rileggersi una intervista dell'ex ministro calabrese rilasciata al Corriere della Sera. Una specie di "manifesto" per chi oggi balbettando governa flussi migratori ma non è esente il Pd (senza mai essere nominato) da una salutare sculacciata.

«La Libia è strategica» per Minniti, tanto per iniziare. Non si discute, non si mercanteggia. La Libia, più semplicemente, è Il balcone più insidioso e denso di flussi (non migratori, oggi secondo Minniti non ha più senso definirli cosi). O ce l'hai contro, o a favore la Libia. E il trattato primordiale e «per ragion di Stato» risale proprio ai «sedici mesi, non sedici anni» di Minniti al Viminale. «Con Ocalan mi è capitata la stessa cosa, pendeva un mandato di cattura internazionale, la Germania ha evitato di chiedere l'estradizione...». Che non sarebbe stata concessa. Perché la ragion di Stato, reitera il concetto Minniti, viene prima di tutto e occorre difenderla con più energia, «netta nel caso Almasri». Della serie, Meloni e suoi alfieri avrebbero persino perso tempo a fornire mediatiche spiegazioni peraltro torbide e indugianti. Basta il timbro della ragion di Stato.

Dopo di che il miele (indiretto e malizioso) di Minniti verso un governo quasi meno a destra del suo sui «flussi umani» finisce qui. Sostanzialmente irrazionale e in ogni caso inutile la missione Albania, l'esternalizzazione del problema. Perché, appunto, non è più un problema o una emergenza la pratica "immigrazione". È una pagina di storia che si sfoglia di giorno in giorno. È una dimensione strutturale. I popoli si spostano e passano anche da qui. Meglio e più si dialoga con i loro Paesi meno sorprese arrivano. La Libia insegna, appunto.

E l'aggressione al procuratore Lo Voi? «Sbagliata, i poteri dello Stato non devono mai farsi la guerra». Quindi allora Lo Voi nuova icona? Manco a parlarne, «non sempre si deve aprire un fascicolo per un esposto presentato, specie se è in programma nelle ore seguenti un chiarimento del governo in Aula». Ragion di Stato anche qui, forse soprattutto qui. E l'obbligatorietà dell'azione penale così tanto cara al merchandising del Nazareno? Minniti sul tema, anche se non gliel'ha mai chiesto sostanzialmente nessuno, ha sempre avuto una sua particolare idea...