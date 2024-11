Il consigliere regionale commenta la sentenza di assoluzione per la nomina della Sarlo alla Regione.

Assolto con formula piena il consigliere regionale catanzarese Mimmo Tallini, sicuro di aver fatto solo il suo "dovere di amministratore pubblico".



"Sono sempre stato sereno e fiducioso nell'operato della giustizia in questo procedimento che mi ha visto indagato per il cosiddetto caso Sarlo - ha dichiarato Tallini - La mia serenità derivava dal fatto di essere sicuro di avere fatto, anche in questa circostanza, il mio dovere di amministratore pubblico. Desidero semplicemente ringraziare i miei difensori, gli avvocati Enzo Ioppoli e Franco Scalzi, per la professionalità e la dedizione con cui hanno seguito il procedimento, dimostrando la mia totale innocenza rispetto ai reati contestati".

