La città di Cassano all’Ionio si prepara a vivere un momento cruciale per la sua vita amministrativa. È stata ufficialmente convocata per mercoledì 19 giugno 2025, alle ore 21,00, la prima storica seduta del Consiglio comunale sotto la guida del neoeletto sindaco Gianpaolo Iacobini.

L'appuntamento si terrà nella Sala Convegni di Sibari, una scelta logistica obbligata data l’indisponibilità della sala deputata alle adunanze consiliari, interessata dai lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del palazzo di città, e per consentire la massima partecipazione della cittadinanza a un evento che segna l'inizio di un nuovo quinquennio amministrativo. L'invito a partecipare è esteso alla cittadinanza.

L'ordine del giorno di questa seduta inaugurale prevede l’insediamento del nuovo consiglio comunale. Le operazioni preliminari saranno gestite dal consigliere anziano, Davide Papasso, ovvero il candidato che con 652 preferenze ha ottenuto tra tutti il maggior consenso. Dopo l’appello nominale, il Consiglio procederà con gli adempimenti formali, tra cui la verifica delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti. Per la maggioranza Chiara Alario, Annamaria Bianchi, Federica D’Elia, Michele Filardi, Luigi Garofalo, Giuseppe La Regina, Sofia Maimone, Stefano Pesce, Domenico Pisciotti e Ida Spezzano; per la minoranza Antonello Avena, Antonio Clausi, Elisa Fasanella, Carmen Gaudiano, Davide Papasso e Sara Russo.

Per una giusta lettura dei componenti della maggioranza, giova ricordare che a seguito di una verifica che ha interessato una sezione elettorale, l’annunciato eletto Fabio Civale è stato sostituito da Annamaria Bianchi conseguentemente a una maggiore forza di preferenze della lista in cui era candidata l’ex amministratrice.

Seguirà l’atteso giuramento del sindaco Gianpaolo Iacobini, un atto solenne che sancirà ufficialmente l'avvio del suo mandato.

Dopo aver eletto il presidente del Consiglio (in pole position dovrebbe esserci Sofia Maimone che ha ottenuto 543 preferenze, espressione della lista Noi Insieme e al secondo mandato elettorale, questa volta in maggioranza) e il suo relativo vice, constatata la presa d’atto dei gruppi consiliari con i propri presidenti, per il primo cittadino Iacobini sarà l'occasione per ribadire gli impegni assunti in campagna elettorale e di tracciare le linee programmatiche che guideranno la sua azione di governo.

Verso una giunta tecnica?

Tuttavia, il punto che sta già animando il "tam tam" in città e che catalizzerà l'attenzione di tutti sarà la presentazione della nuova giunta comunale. Da giorni, infatti, le chiacchiere si rincorrono per le vie di Cassano, con cittadini e addetti ai lavori intenti a decifrare chi saranno i nomi che comporranno l'esecutivo. Per quanto spesso dichiarato dallo stesso sindaco Iacobini, l'espressione di giunta potrebbe anche essere di natura prettamente tecnica, con l'intento, cioè, di affidare i diversi settori chiave dell'amministrazione a figure di comprovata esperienza e competenza nei rispettivi ambiti. Questa scelta, se confermata, rappresenterebbe un segnale forte di discontinuità, puntando sulla professionalità e sull'efficienza per affrontare le complesse sfide che attendono Cassano allo Ionio.

In contrapposizione, altri rumors raccontano anche di diversi nominativi qualcuno dei quali già compresi nelle liste a sostegno dell’eletto sindaco. Nulla di concreto al momento, le risposte si avranno nell’appuntamento del 19 giugno (se non prima) che si preannuncia quindi non solo come un atto formale ma come un momento di grande rilevanza politica e sociale.