Organizzati gazebo per promuovere la proposta di legge della Lega. Due le giornate in programma

La Lega Salvini Premier di Crotone, sabato 4 maggio dalle ore 16 alle ore 21, in Via V. Veneto (adiacenze Comune di Crotone) e domenica 5 maggio 2019 dalle ore 10 alle 21 sul Lungomare di Crotone, organizzerà un gazebo per promuovere la proposta di legge che prevede per pedofili e stupratori galera e castrazione chimica. Lo riferisce una nota stampa.

Nell’occasione verrà promosso un volantinaggio per sostenere la candidatura dell’avvocato Giancarlo Cerrelli alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Cerrelli, infatti, è l’unico candidato crotonese, nella lista della Lega Salvini Premier che ha reali possibilità di essere eletto al Parlamento Europeo.