Sfida di Michaela Anselmo e Francesco Calvelli al sindaco uscente Giovanni Greco

Tre i candidati a sindaco alle elezioni amministrative di Castrolibero a cui si guarda con interesse per la vicinanza con il capoluogo bruzio, per quel discorso di area urbana già avviato tra Cosenza e Rende. Ambizioni e programmi di Michaela Anselmo, del Movimento Cinquestelle, Francesco Calvelli per Progetto Comune e dell’uscente Giovanni Greco di Rinascita Civica.

Le interviste: