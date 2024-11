Oltre all'uscente Giovanni Greco, concorrono anche Francesco Calvelli per Progetto Comune e Michaela Anselmo per i Cinquestelle

Saranno tre i sindaci in corsa per la carica di sindaco a Castrolibero. L’uscente Giovanni Greco è alla guida della lista Rinascita Civica, in cui trovano spazio anche diversi protagonisti della consiliatura che volge al termine. I suoi antagonisti saranno Francesco Calvelli, leader di Progetto Comune, e Michaela Anselmo, candidata del Movimento Cinquestelle.

Ecco tutti i candidati:

RINASCITA CIVICA

Candidato a sindaco: Giovanni Greco

Annamaria Buono

Fausto Capitano

Angelo Gangi

Orlandino Greco

Enrico Nudo

Chiara Fabiano Pagliuso

Nicoletta Perrotti

Marco Porcaro

Bruna Primicerio

Raffaella Ricchio

Francesco Rovere

Francesco Serra

PROGETTO COMUNE

Candidato a sindaco: Francesco Calvelli

Marco Amantea

Angelo Gabriele Biasone

Palma Cannataro

Roberto Cundari

Simona De Carlo

Aldo Figliuzzi

Vania Gallo

Paolo Greco

Valentino Infusino

Anna Giulia Mannarino

Fabio Parise

Nadia Rende

MOVIMENTO CINQUESTELLE

Candidata a sindaca: Michaela Anselmo

Susanna Camoli

Marco Viscardi

Maria Grazia Pugliese

Ilio Perri

Ornella Polillo

Francesca Vena

Francesco Magnelli

Ebrahim Zainalzadeh

Anna Maria Cozza

Luca Perrone