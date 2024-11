Sulla scheda elettorale che i cittadini si torveranno tra le mani nei seggi al momento del voto per il ballottaggio a Castrovillari del prossimo 4 e 5 ottobre ci sarà prima Giancarlo Lamensa e dopo Domenico Lo Polito. Questo il posizionamento sulla scheda dopo il sorteggio che stamane ha visto impegnata la Ceci (Commissione Elettorale Circondariale) presieduta dal vice prefetto Vito Turco, assistito dal segretario dell’ente, Angelo Pellegrino ed avvenuto alla presenza di alcuni delegati delle liste.

Il candidato del centrodestra Lamensa con 6 liste collegate Lamensa Sindaco, Fratelli d’Italia, Udc, Forza Italia, Azione cittadina e Futuro adesso si troverà sulla prima posizione della scheda elettorale, di fianco il candidato del centrosinistra Lo Polito con i simboli di Democratici per Cv, Partito Democratico, Radici per il Futuro e Progressisti per Castrovillari, le liste collegate alla sua candidatura.

Nessun apparentamento, poi, è stato comunicato dagli altri candidati a sindaco Peppe Santagada, con le tre liste civiche, Giuseppe Campanella per il movimento 5 stelle con due liste, e Vittorina Bianchi con la lista Forza Sud che l'ha sostenuta al primo turno.