Dopo l’appello del Partito Democratico, qualche settimana fa, ora è tutta la giunta municipale di centro sinistra e la maggioranza che siede in consiglio comunale a chiedere al Sindaco uscente di Castrovillari, Domenico Lo Polito, di «superare le sue comprensibili ragioni personali» ed essere ancora una volta «guida sicura, responsabile ed attenta all’esigenze dell’intera comunità castrovillarese». L’invito alla ricandidatura per le prossime elezioni amministrativa è arrivato nel corso di una riunione informale dell’esecutivo facendosi portavoce – hanno scritto in un documento - « di quel sentimento che nell’ultimo periodo fa eco dai diversi tessuti sociali della città».

Per la maggioranza e la giunta la volontà è quella di «continuare un percorso avviato, un tracciato segnato da solidi punti fermi quali l’attenzione al sociale, alle politiche ambientali, alla trasparenza amministrativa ed al rispetto delle regole. Un ulteriore atto di responsabilità che non può restare disatteso da un uomo che oltre ad essere cresciuto all’interno di una formazione partitica, ha dedicato cuore ed energie quotidiane senza mai risparmiarsi per il bene della sua amata città che oggi più che mai lo ricambia con affetto attraverso i tanti attestati di stima dei suoi cittadini».

Il Sindaco uscente, Domenico Lo Polito, nel corso della emergenza Coronavirus aveva più volte manifestato la sua stanchezza e il fatto di non essere più disposto a continuare nell’esperienza amministrativa alla guida della città di Castrovillari. Ora dovrà sciogliere la riserva al più presto per permettere al partito ed alla maggioranza uscente di programmare per tempo la campagna elettorale ormai imminente o, nel caso di un suo rifiuto, a attrezzarsi immediatamente con un candidato sindaco capace di attrarre l’elettorato.