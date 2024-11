La comunicazione della direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno. Il primo cittadino: «Un traguardo che apre nuove opportunità per la città»

Approvata nella seduta del 16 dicembre della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2020/2022 presentato dal Comune di Castrovillari.

La notizia è arrivata all'amministrazione guidata dal sindaco, Domenico Lo Polito, nella giornata di oggi direttamente dalla direzione centrale della finanza locale del dipartimento per gli affari territoriali del Ministero dell’interno raccogliendo subito grande soddisfazione da parte della maggioranza che aveva approvato il nuovo documento contabile nella seduta del 30 novembre scorso.

«Un grande traguardo raggiunto - è stato il primo commento del sindaco Lo Polito a nome dell'intera compagine di governo - grazie ad un buon lavoro in continuità, avviato dalla precedente amministrazione e continuato da questa con una contestuale forte sinergia degli uffici comunali e di quelli finanziari in particolare. Un obiettivo che apre a nuove mete ed opportunità le quali avranno ricadute importanti e determinanti in più ambiti della vita amministrativa , gestionale e sociale».