Ha il sapore della separazione consensuale l'addio di Maria Antonietta Guaragna dalle liste civiche di Solidarietà & Partecipazione. Agli sgoccioli del mandato elettorale, che l'ha vista protagonista di una puntuale opposizione all'operato amministrativo del governo di centro sinistra che guida Castrovillari, ha deciso che era «giunto il momento di ufficializzare una scelta presa da tempo».





Da mesi, infatti, era stata vista gravitare negli ambienti del centro destra cittadino che forse accoglieranno il suo nuovo percorso politico dopo l'esperienza maturata con Laghi e Santagata tra le fila della minoranza in consiglio comunale. Ma la decisione è chiara ed ha il gusto di un veduta diversa rispetto al movimento civico sia in termini di «prospettive evolutive del progetto politico iniziale, sia in termini di programmazione che di scelte elettorali. Diversità che non è stato possibile sintetizzare in un cammino comune. Rimane il lavoro fatto insieme, l’affetto, la stima e il privilegio di aver conosciuto tante belle persone».





L'impegno politico con le civiche dunque è giunto al «capolinea». Una scelta che la Guaragna confessa essere stata «sofferta e finora mai esternata anche per non indebolire la minoranza di fronte alla compagine politica che sta amministrando la Città». Nei mesi che restano il suo ruolo di consigliere comunale di minoranza sarà svolto da indipendente cercando il «confronto costruttivo con tutte le forze politiche e associazionistiche al fine di costruire un progetto amministrativo alternativo a quello attuato dalla maggioranza PD a guida Lo Polito». Nel prossimo futuro per lei potrebbero esserci un periodo sabbatico di riflessione o un impegno diretto nel centro destra alle prossime elezioni comunali.