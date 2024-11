Domenico Lo Polito, neo sindaco di castrovillari ha varato la nuova giunta composta da 4 assessori

Il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, ha varato la nuova giunta:



Pino Russo all'istruzione e servizi sociali

Angela Lo Passo alla cultura

Giovanna Leonetti al bilancio e sviluppo economico

Pasquale Pace all'ambiente, energia, nuove tecnologie e Aldo Visciglia ai lavori pubblici



A questi si aggiungono gli “assessori senza portafoglio”:

Giuseppe Oliva per l’attuazione del progetto qualità della vita nella quotidianità; Cristina Cosentino per l’attuazione del progetto Verticalia la democrazia dal basso

Sergio Gimigliano per l’attuazione del progetto ACT con particolare riferimento a turismo e grandi eventi

Nino La Falce per l’ottimizzazione delle risorse umane

Giovanna Castagnaro per l’attuazione dei fondi coesione

Antonio Notaro per la cura e valorizzazione delle tradizioni popolari

Quattro figure politiche per la coesione tra cittadini, forze politiche ed organi di governo.

Carlo Sangineti ai rapporti tra organi politici, partiti e movimenti

Armando Garofalo all’attuazione del programma

Salvatore Dessì all’integrazione territoriale ( il filo rosso)

Francesco Crescente ai rapporti giunta e consiglio comunale

«La qualità dei candidati – ha dichiarato Lo Polito – e dei tanti sostenitori ha reso facile la scelta della nuova giunta e, nel contempo, difficile escludere tanti che parimenti meritavano. Ma la scelta ha avuto come unica linea guida la competenza tecnica e politica».



La presentazione al consiglio avverrà lunedì sera.