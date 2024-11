Ancora non si conosce con certezza la data, ma la corsa per le prossime amministrative in città è iniziata da tempo. Solo la fase 1 dell’emergenza sanitaria ha lasciato per due mesi buoni i partiti politici. Poi appena la parte più critica della pandemia è stata superata tutti hanno riacceso i motori e portato i temi politici all’attenzione della città. Il MeetUp del Movimento Cinque Stelle proprio in queste ore ha rotto gli indugi e annunciato ai cittadini di essere in fase organizzativa per offrire ai «castrovillaresi una nuova e concreta alternativa politica». «Ci sentiamo pronti a scendere in campo per concorrere alle prossime elezioni amministrative», hanno dichiarato i responsabili cittadini dei pentastellati.

La squadra che si offrirà alla città nella prossima competizione elettorale è formata da imprenditori, giovani professionisti e tecnici, «tutti uniti per un unico scopo, quello di lavorare per Castrovillari mettendo una volta per tutte da parte le logiche della vecchia politica». «Come ricordato da qualche veterano della politica castrovillarese - sottolineano in una nota -, il nostro movimento a livello locale non ha alle spalle una storia, a differenza degli altri partiti già da molti anni presenti sul nostro territorio. Sicuramente è cosi, ma proprio questa mancanza di storicità è la nostra forza propulsiva perché, noi la nostra storia la vogliamo costruire per e con i cittadini di Castrovillari». Non si lascia intendere, però, se decideranno di correre da soli o trovare alleanze con i partiti politici o l’esperienza della “civiche”.

Quel che è certo, però, è che il MeetUp ha lamentato, anche per la recente vicenda della discarica di Campolescia, di non essere stato coinvolto «nelle iniziative che riguardano tutti i cittadini». «Non facendo parte della stanza dei bottoni siamo ignorati dall’attuale maggioranza e opposizioni», affermano nel documento che ribadisce, però, la posizione rispetto alla questione rifiuti: «La discarica di Campolescia dovrà avere un solo futuro, quello di essere tombata una volta per tutte. Sogniamo per la nostra amata Castrovillari un futuro migliore e siamo certi che insieme ci riusciremo».