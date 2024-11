Tredici consiglieri comunali hanno scritto al consigliere anziano Eugenio Riccio, nella sua qualità di presidente facente funzioni dell’assemblea di palazzo De Nobili, per chiedere la convocazione urgente del consiglio comunale. A darne notizia è Daniela Palaia, eletta nella lista “Mò – Fiorita sindaco”.

Nella lettera, i consiglieri comunali fanno riferimento a una analoga richiesta, presentata lo scorso 28 luglio e, scrivono, rimasta inevasa. Dunque, si dicono costretti a reiterare la richiesta stessa di convocazione urgente del civico consesso (entro il termine delle 24 o 48 ore) affinché si proceda all’elezione del presidente e del vicepresidente.

«Tale richiesta si legge nella missiva – si rende necessaria affinché si possano avviare tutti i lavori conseguenti alle elezioni della predetta carica ed evitare quindi il protrarsi della paralisi amministrativa in cui attualmente versa la massima istituzione comunale, ritenuto che allo stato non sussistono ragioni per cui viene omessa la convocazione, rappresentando i sottoscrittori, invero, la sussistenza di una maggioranza in grado di eleggere il Presidente del Consiglio già alla prossima seduta».