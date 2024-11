“Diritti umani e crisi della tolleranza” è organizzato dall'Istituto superiore di Scienze Sociologiche e Penalistiche del capoluogo calabrese, presieduto dal professore Nunzio Raimondi, e dal dottorato di Ricerca in “Teoria del Diritto e Ordine Giuridico ed Economico Europeo” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università Magna Graecia di Catanzaro

Il Ministro degli esteri Angelino Alfano ha accolto positivamente l'invito del senatore Antonio Gentile, Coordinatore regionale di Alternativa Popolare e del senatore Piero Aiello, assicurando così la sua partecipazione al convegno internazionale 'Diritti Umani e crisi della Tolleranza' in programma a Catanzaro il prossimo 16 giugno alle ore 18.

Un invito a partecipare all'inaugurazione dei lavori, che conferma l'attenzione e la particolare sensibilità nei confronti di un tema talmente delicato e importante. L'evento, che si articolerà in due giorni 16 e 17 giugno, e' organizzato dall'Istituto Superiore di Scienze Sociologiche e Penalistiche del capoluogo calabrese, presieduto dal professore Nunzio Raimondi, e dal Dottorato di Ricerca in "Teoria del Diritto e Ordine Giuridico ed Economico Europeo" del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università' Magna Graecia di Catanzaro. Parteciperanno illustri cattedratici provenienti da diverse Università del mondo, ed esperti in materia di diritti umani.