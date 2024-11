L’insegnante di 46 anni l’ha spuntata per un pugno di voti sull’avvocatessa Luana Tassone. Grande il distacco con gli altri tre candidati

È Bianca Laura Granato, insegnante di 46 anni, la candidata a sindaco che rappresenterà il Movimento 5 stelle durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative a Catanzaro. Il dato è emerso nella tarda serata al termine delle operazioni di conteggio dei voti in chiusura delle primarie indette dal meetup catanzarese. L’insegnante l’ha, infine, spuntata per un pugno di voti sull’avvocatessa Luana Tassone: 591 voti la prima contro 563 totalizzati dalla seconda. Le due donne si sono imposte con un notevole distacco sugli altri tre candidati in lizza: Umberto Catanzariti, 30 anni, ha raggiunto quota 212 voti; Giuseppe Longo, impiegato 50enne, solo 73 e, in coda, Ania Podedworna, 44 anni, con 36 voti.

Gli attivisti avevano allestito due seggi – uno nel quartiere marinaro e l’altro nella zona nord della città – per permettere a tutti i cittadini di recarsi alle urne per scegliere uno tra i cinque candidati indicati nella scorsa tornata elettorale da un numero ristretto di votanti. I cittadini che hanno scelto di partecipare alle primarie indette dal Movimento 5 stelle sono stati complessivamente 1477.

Luana Costa