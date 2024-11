L’investitura è arrivata durante l’assemblea del partito tenuta nella sede regionale a Lamezia Terme

Si è appena conclusa la riunione del Pd nella sede regionale di Lamezia Terme nel corso della quale il consigliere regionale Vincenzo Antonio Ciconte ha ottenuto la piena investitura da parte del partito per procedere alla formazione delle liste e la composizione della coalizione in vista delle elezioni amministrative che si terranno in primavera a Catanzaro. L’assemblea ha indicato il professionista come candidato a sindaco del Partito democratico.

Luana Costa