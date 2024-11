Ieri l’incontro con Nicola Fiorita, rappresentante del movimento Cambiavento, e con Maurizio Mottola Di Amato

#FareperCatanzaro, movimento ideato dal consigliere comunale Sergio Costanzo, prosegue la sua campagna d’ascolto. Dopo il confronto con gli iscritti, con i cittadini appartenenti ai vari strati sociali della città, con gli ordini professionali, gli imprenditori, il mondo del volontariato, ieri pomeriggio, è toccato a due probabili candidati a sindaco.

Nicola Fiorita del movimento Cambiavento e Maurizio Mottola Di Amato. Idee per la città e per il suo rilancio sono stati gli ingredienti che hanno alimentato il dibattito fra i candidati e i numerosi presenti presso il Palazzo della Provincia. La folta presenza testimonia quanto i cittadini, in questo momento, avvertano la necessità di confrontarsi sui reali problemi che attengono ai loro bisogni ed alle loro necessità.

Nicola Fiorita prima e Maurizio Mottola Di Amato poi, hanno esposto la loro visione su quella che dovrebbe essere la Catanzaro del futuro, le loro idee per il suo rilancio economico e culturale, rispondendo successivamente a tutte le domande poste dagli intervenuti. A conclusione dei lavori, il direttivo ha rimarcato l’importanza della riunione che ha avuto come obiettivo principale quello di mettere al centro la città. Sono state messe a fuoco soluzioni possibili per riportarla al ruolo che le compete, perché ritorni ad essere la sintesi politica e culturale di una terra dalle innumerevoli identità.

l.c.