Il partito aveva in un primo momento sostenuto la candidatura di Antonio De Marco salvo poi aderire alla coalizione di centrosinistra

Si ingrossano le fila dell’Udc a Catanzaro. Il partito che prima aveva offerto sostegno alla candidatura di Antonio De Marco e poi trasferitosi nella coalizione di centrosinistra sancendo la morte del polo di centro da oggi può contare sull’adesione di altri due consiglieri comunali.

“Aderiamo con entusiasmo all’Unione di centro dell’amico Tommaso Brutto per rilanciare la crescita di un’autentica forza di centro, moderata e responsabile, libera e liberale, in grado di favorire lo sviluppo ed il benessere della nostra città” scrivono in una nota Mario Camerino e Giulio Elia. “Entriamo a fare parte di un partito politico nel quale viene riconosciuto a tutti credito e affidabilità, pronti a impegnarci alla definizione di un programma di buon governo, di un progetto politico e amministrativo credibile ed eseguibile, ricco di idee, volontà ed entusiasmo, che saprà esprimere una lista competitiva, costituita da uomini e donne capaci ed entusiasti”.

l.c.