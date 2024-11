Questa mattina tutte le forze che compongono l’area popolare, cattolica e riformista si sono incontrate per programmare iniziative propedeutiche all’avvio della campagna elettorale

“L'intera area popolare, cattolica e riformista si è riunita stamane per programmare tutta una serie di iniziative e di riunioni organizzative che culmineranno, in questa prima fase, con la presentazione del candidato a sindaco Antonio De Marco: venerdì 31 marzo ore 18,00”. Lo affermano in un comunicato stampa i componenti della coalizione di centro.

“All'incontro odierno hanno partecipato Piero Aiello e Baldo Esposito per Catanzaro da Vivere, il consigliere Tommaso Brutto per l'Udc, Piero Amato per i Socialisti, Mimmo Iaconantonio ed il consigliere Danilo Sergi per l'Idv, Antonello Talerico per Catanzaro 1594, Salvatore Fulciniti e il consigliere Rosario Mancuso per Bene Comune ed il candidato Antonio De Marco in rappresentanza della lista Catanzaro Capoluogo.

La riunione - continuano - è servita per fare un primo punto sulla composizione delle 8 liste che parteciperanno alla suddetta aggregazione. Proprio guardando alla definizione e al completamento del programma si è deciso di insediare un coordinamento che si riunirà già a partire dalle prossime giornate. Analogamente un altro gruppo di lavoro sarà responsabile di tutta la fase organizzativa ed amministrativa che dovrà portare alla presentazione delle liste. Mentre un più ristretto comitato politico, in diretta connessione con il candidato a sindaco De Marco, coordinerà tutti i passaggi successivi alla conferenza stampa, ad iniziare da quell'ascolto e da quel confronto fra la gente, dal quale trarre le dovute e giuste induzioni di natura politica e amministrativa”.

l.c.