Le procedure di votazione sono attualmente in corso su una postazione mobile che ha già battuto i quartieri di Fortuna, Corvo, Villa Trieste, Lido, Piazza Prefetura e Pistoia

Continuano incessanti le primarie per la scelta del candidato sindaco che rappresenterà la lista creata dal Meetup di Catanzaro e che chiederà la certificazione al Movimento Cinque Stelle. Un successo inaspettato per gli attivisti, visto che in soli tre giorni di tour itinerante per i quartieri della città, già 627 catanzaresi hanno voluto esprimere la propria preferenza. Dopo una votazione preliminare, avvenuta tra i 97 partecipanti ai tavoli di lavoro che si sono aperti il 24 novembre e conclusi il 6 febbraio, i cinque candidati che hanno ottenuto più voti e che si contendono la candidatura ufficiale a sindaco sono: Aneta Podedworna (detta Ania), Bianca Laura Granato, Giuseppe Longo, Luana Tassone ed Umberto Catanzariti.

Le primarie sono attualmente in corso su una postazione mobile che ha già battuto i quartieri di Fortuna, Corvo, Villa Trieste, Lido, Piazza Prefetura e Pistoia. Le votazioni continueranno ad essere effettuate attraverso i seggi mobili in tour per i quartieri e si concluderanno il 3 e 4 marzo con due seggi fissi, dalle 9 alle 19, simultaneamente a Catanzaro nord (zona San Leonardo, presso il City Bar) e nel quartiere Lido (gelateria Cremino).

“Era ora, Catanzaro sceglie” è il titolo che gli attivisti hanno voluto dare alle votazioni primarie, per rimarcare il fatto che la prima volta nella storia della città, la scelta del candidato Sindaco è affidata a tutti i cittadini catanzaresi. Per votare, infatti, basta presentare un documento che attesti la maggiore età e la residenza nel comune di Catanzaro.

l.c.