L’avvocato Antonello Talerico, coordinatore della lista composta in massima parte da professionisti ha aderito al movimento “Cambiavento”

Caduta la coalizione di centro, la cui morte è stata definitivamente sancita dal ritiro della candidatura di Antonio De Marco, i movimenti e i partiti che sino ad ora avevano sostenuto il progetto di un polo alternativo sia alla destra che alla sinistra hanno avviato un’operazione di riposizionamento.

Questo pomeriggio l’avvocato Antonello Talerico coordinatore della lista “Catanzaro 1594” tra le cui fila militano numerosi professionisti ha indetto una conferenza stampa per annunciare il “gemellaggio” con il movimento “Cambiavento” rappresentato da Nicola Fiorita. Né a destra né a sinistra, quindi, ma coerenti con la natura civica dell’impegno dimostrato fin dalla sua prima uscita pubblica, Talerico ha spiegato le ragioni che lo hanno condotto ad abbracciare il progetto politico di “Cambiavento”.

“Abbiamo deciso fin dall’inizio di spogliarci da ogni connotato partitico e una volta sepolto il progetto di centro all’interno del panorama cittadino l’unico movimento a noi affine è rappresentato da Cambiavento. In coerenza con una proposta di rinnovamento abbiano deciso di non sostenere il sindaco uscente e parimenti la coalizione di centrosinistra che sta diventando una raccolta degli scarti del fronte anti-Abramo. I candidati consiglieri continuano a dimostrare la totale assenza di ideologia passando da destra a sinistra e sottolineando come l’unico interesse sia lo spostamento dei pacchetti di voti funzionale alla riconferma dei soliti noti”.

Luana Costa