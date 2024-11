Dopo avere incontrato Enzo Ciconte, candidato a sindaco di Catanzaro, il movimento ha raggiunto con lo stesso una intesa programmatica

Il movimento civico “Salviamo Catanzaro” presieduto dall’avvocato Francesco Pitaro ha sposato il progetto del Pd e sosterrà il candidato sindaco Vincenzo Ciconte durante la campagna elettorale.

“Catanzaro vive da anni, purtroppo, una situazione di grave depressione – si legge in una nota del movimento - ed ha perso il vigore politico-istituzionale che dovrebbe derivarle dal ruolo di capoluogo di regione. Catanzaro, pertanto, ha perduto il ruolo di città-guida del territorio regionale. Accanto a tale grave profilo politico-istituzionale, che dà conto delle difficoltà del capoluogo, vi è una città reale caratterizzata da grande sofferenza. Il centro spopolato e privo di attrattive, le periferie sole e lontane, la mobilità insufficiente, l’economia che arranca e tanto tanto altro. Catanzaro, insomma, è una città affaticata che ha perso la brillantezza del passato e si rifugia, per consolazione, nelle vecchie foto in bianco e nero che la ritraggono bella e attraente. Occorre, pertanto, voltare pagina, e rimettere in movimento il capoluogo, che da troppo tempo è fermo al palo, iniettando una visione completa e globale di città che sia pari al profilo istituzionale di città capoluogo di Regione che Catanzaro non può ricoprire solo sulla carta”.

I componenti del movimento da tempo svolgono iniziative civiche a tutela della città di Catanzaro e del proprio decoro non potendo rassegnarsi alla graduale decomposizione della città che merita scenari più alti. Dopo avere incontrato Enzo Ciconte, candidato a sindaco di Catanzaro, il movimento ha raggiunto con lo stesso una intesa programmatica su punti determinanti per il suo rilancio. Occorre rilanciare il centro storico, che negli anni è diventato evanescente, dotare la città di servizi e infrastrutture, nonché intensificare l’offerta culturale che deve fare da traino allo sviluppo. Occorre potenziare al massimo il quartiere Lido facendo leva sulle sue inestimabili risorse naturali”.

l.c.