Ieri si è tenuto un incontro durante il quale si è definito il perimetro della coalizione di centro a supporto della quale sono state create sette liste

Si è quasi chiuso il cerchio attorno alla composizione della coalizione di centro che scenderà in campo nella campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di primavera a Catanzaro. Nella serata di ieri si è svolto un nuovo incontro, forse quello decisivo, tra i componenti del polo di centro – Ncd e Udc – e il partito socialista rappresentato da Piero Amato. Il Psi si è infatti detto disponibile a far parte della coalizione che al momento può contare sull’apporto di ben sette liste.

Al fianco di Catanzaro da Vivere, movimento ispirato al senatore Piero Aiello e rappresentato a Catanzaro dal consigliere regionale Sinibaldo Esposito, e all’Udc, con il suo segretario provinciale nonché consigliere comunale Tommaso Brutto, correranno infatti le due liste composte unicamente da professionisti, “Catanzaro 1954” e “Catanzaro in testa” coordinate rispettivamente dall’avvocato Antonello Talerico e da Antonio Borelli. Ha aderito al progetto anche il consigliere comunale, Rosario Mancuso, che contribuirà con la composizione di una lista denominata “Ricostruiamo Catanzaro” e il dirigente regionale Tonino De Marco con la lista “Catanzaro Capoluogo”.

Dirimente sarà sicuramente il nuovo incontro fissato per lunedì che avrà all’ordine del giorno la stesura del programma elettorale e l’indicazione del candidato a sindaco.

Luana Costa