La richiesta d’iscrizione deve essere presentata all’ufficio elettorale del Comune entro il prossimo 2 maggio

I cittadini dell’Unione Europea, residenti nella città di Catanzaro possono chiedere l’iscrizione nell’apposita lista aggiunta per partecipare alle prossime elezioni comunali di domenica 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio domenica 25 giugno 2017. Lo ha reso noto l’assessore ai servizi demografici, Alessio Sculco precisando che la domanda di iscrizione alla “lista aggiunta”, con allegata la copia di un documento di identità valido, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

•cittadinanza e l’indirizzo dello Stato d’origine;

•possesso della capacità elettorale nello stato d’origine;

•indirizzo di residenza nella città di Catanzaro;

•attestazione del possesso dei diritti politici (ovvero di non aver riportato condanne penali che implichino la perdita del diritto elettorale).

Il funzionario del settore. Franco Megna, ha specificato che la richiesta deve essere presentata all’ufficio elettorale dell’ente, situato in via Iannoni, entro il prossimo 2 maggio, 40° giorno antecedente la data fissata per il turno elettorale.

l.c.