"Confido molto in Voi, nel Vostro bagaglio di energia, competenza ed entusiasmo. Dovete essere i protagonisti del futuro, il volto nuovo e giovane di un movimento politico che coltiva il sogno di cambiare l'Italia. Da quando sono disceso in campo nel 1994, lasciando un lavoro che amavo per dedicarmi al mio Paese, il mio primo impegno è stato quello di rinnovare la politica. Oggi come allora, senza rottamazioni di cui non abbiamo bisogno, dobbiamo essere capaci di portare nelle istituzioni donne e uomini che siano espressione della società civile, del lavoro, delle professioni, dell'impresa, della cultura".

Così Silvio Berlusconi in un messaggio a Jole Santelli, coordinatrice di Forza Italia in Calabria, in occasione della manifestazione dei Giovani di Forza Italia a Catanzaro a sostegno della candidatura di Sergio Abramo a sindaco della città. “Abramo - sostiene - ha la possibilità di vincere già al primo turno e per questo ha bisogno del supporto e dell'impegno di tutti, soprattutto delle nuove generazioni che hanno un compito importante in campagna elettorale ma - cosa ancora più importante - devono essere protagoniste di ogni progetto innovativo di governo. Io sono certo del successo di Abramo, così come sono certo che alle prossime elezioni regionali sarà Forza Italia ad esprimere il nuovo Presidente. A metà di questi due appuntamenti, ci saranno le elezioni politiche del 2018 dove il centrodestra unito è in grado di vincere e di governare il Paese dopo il fallimento del centrosinistra.