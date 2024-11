All’ordine del giorno previsto l’approvazione del rendiconto di esercizio del 2016 dopo la diffida notificata dal prefetto di Catanzaro

È andata deserta per mancanza di numero legale la seduta del consiglio comunale convocata dal presidente Ivan Cardamone per questa mattina alle ore 10.30. All’appello, eseguito dalla segretaria generale, Vincenzina Sica, hanno infatti risposto sedici consiglieri. Il presidente Cardamone ha così dichiarato deserta la seduta. L’aula, come programmato si riunirà mercoledì 31 maggio alle ore 10.30, in seduta di secondo appello. Otto gli argomenti posti all’attenzione dell’aula, tra i quali, l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016. Completano l’ordine del giorno dei lavori: l’esclusione dal piano delle alienazioni 2017/2019 dell’immobile comunale di via San Brunone di Colonia e quattro debiti fuori bilancio.

l.c.