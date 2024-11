L’assise dovrà approvare misure a tutela di alcune aree della città. La convocazione d’urgenza è arrivata dopo che una delegazione di consiglieri si è rivolta al prefetto

Il presidente del Consiglio comunale, Ivan Cardamone, ha convocato, in seduta straordinaria e urgente, per domani, mercoledì 1 marzo, alle ore 21.00, il Consiglio comunale con all’ordine del giorno “Modifica e integrazione adempimenti comunali in attuazione dell’art 6 comma 8 della legge regionale n°21/2010 e smi”.

Catanzaro, è bagarre sul Piano casa: consiglieri vanno dal prefetto

l.c.