Il movimento politico ha trovato casa nell'ex sede del circolo cittadino del Pd Lauria

Un'inaugurazione più che simbolica è stata quella che Pierluigi Bersani, esponente di Art. 1 - Mdp, ha realizzato questo pomeriggio a Catanzaro. È stata, infatti, inaugurata la prima sede del movimento in città negli stessi locali dell'ex circolo cittadino del Pd Lauria. Dopo le dimissioni del segretario democrat, Pasquale Squillace, e la lunga serie di defezioni conseguenti al poco lusinghiero risultato conseguito alle elezioni comunali dal Pd, la sede ha adesso un nuovo proprietario ed è stato il deputato di Art. 1 - Mdp a tenere a battesimo la sua inaugurazione.

Il tour in Calabria

L'ex segretario del Pd è giunto in città dopo la tappa lametina accompagnato da Nico Stumpo e dal presidente della commissione antindrangheta Arturo Bova, che proprio di recente ha formalizzato il suo addio al partito "ritornando alla casa madre". Così si è espresso il consigliere regionale prima di cedere la parola a Bersani scusandosi per il ritardo con cui è giunto a maturare questa decisione. "La sede di partito è una sintesi tra politica e organizzazione quando la politica non si concepisce come mera comunicazione ma diviene un organismo piantato con i piedi nei territori e l'organizzazione cerca un rapporto diretto con le persone" ha esordito Pierluigi Bersani.

In cammino

"Riprendiamo il cammino iniziato 5 anni fa - ha proseguito - quando con Italia Bene Comune abbiamo consentito al centrosinistra di governare, esperienza che si è conclusa amaramente con un Pd che ha segato il ramo su cui era seduto". Bersani non ha lesinato critiche al partito a trazione Renziana accusandolo di aver smarrito i principi basici del centrosinistra in tema di lavoro, di sanità, di scuola e sul fisco. "Il Pd ha operato tentando di assorbire il centrodestra e di combattere il populismo scimmiotandolo un po' con il risultato che il centrodestra è in rispolvero e il Movimento 5 stelle è ancora in piedi mentre il centrosinistra è uscito distrutto.

Proposta innovativa

Il soggetto politico a cui ci ispiriamo è progressista di ispirazione Uliviana. Non per fare archeologia ma per indicare una strategia capace di fare sintesi tra le posizioni radicali e moderate. Da qui vogliamo riprendere con la volontà di creare un coagulo di forze che si identificano in questa prospettiva portando a sintesi diverse anime presenti nel centrosinistra. Siamo fiduciosi di trovare alleati che condividano questo punto di vista per le prossime elezioni perché la nostra è l'unica proposta innovativa". Prima di stappare la bottiglia per il brindisi finale è arrivato l'invito di Pierluigi Bersani di iscriversi al movimento: "C'è poco tempo per pettinare le bambole".