La Lega di Crotone si dissocia dalla Lega di Catanzaro. All’origine delle tensioni, la proposta - bollata senza mezzi termini come fantomatica - avanzata nei giorni scorsi dai salviniani del capoluogo calabrese, ovvero quella di istituire la città metropolitana di Catanzaro inglobando al suo interno i territori delle province di Crotone e Vibo Valentia.

Eventualità che metterebbe una pietra tombale sulle due province istituite negli anni Novanta oltretutto proprio nel momento in cui è in corso l'iter parlamentare per superare la Legge Delrio e restituire agli enti intermedi le loro funzioni originarie. Nelle scorse ore, a prendere le distanze ci aveva pensato il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, organico alla Lega Catanzaro. In particolare, l’esponente del Carroccio aveva bollato come «incommentabili» alcune posizioni assunte dalla segreteria cittadina.