Domani si discuterà dello spostamento del mercato rionale di Lido all’interno dell’area Teti. Allo studio l’istituzione del divieto di sosta tra il lungomare e via Ferdinando Magellano

Convocata dal presidente Antonio Mirachi, domani, martedì 8 agosto alle ore 15, si riunirà in seduta straordinaria la commissione urbanistica a Catanzaro. All’ordine del giorno dei lavori le problematiche che riguardano lo svolgimento del mercato rionale del giovedì e la questione legata alle aree parcheggio. In particolare, verrà esaminata la proposta elaborata da alcuni componenti di spostamento nell’area Teti delle bancarelle attualmente posizionate lungo il tratto di strada che costeggia il lungomare e che va dalla zona Ina Casa fino all’hotel. Una soluzione che consentirebbe di garantire, in caso di necessità, l’accesso ai mezzi di pronto intervento. Sempre per motivi di sicurezza sarà all’esame del tavolo anche l’istituzione del divieto di sosta nella giornata destinata al mercato, il divieto di sosta nella zona compresa tra il lungomare e via Ferdinando Magellano.

l.c.