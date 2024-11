Alle forze che compongono la maggioranza sono stati attribuiti gli assessorati

Si procede a passo spedito verso il varo della nuova giunta targata Sergio Abramo. Nel corso del fine settimana appena trascorso le forze politiche, seppur a distanza, hanno continuato a tenersi in contatto per definire gli ultimi dettagli prima della presentazione alla cittadinanza della nuova squadra di governo in programma mercoledì a Catanzaro. Si è discusso in particolare dell’attribuzione delle rispettive deleghe ai nove futuri assessori. E seppur tra grattacapi e dubbi si è infine trovata la quadra.

Le deleghe ottenute da Forza Italia

Sono stati gli assessorati più delicati quelli mantenuti fino all’ultimo nel più stretto riserbo. L’Urbanistica, in particolare, delega che nella passata consigliatura il sindaco, Sergio Abramo, aveva trattenuto per sé e materia sulla quale si sono consumati Consigli comunali al vetriolo è finita nel perimetro di competenza di Forza Italia. La titolare della delega sarà l’avvocatessa Modestina Migliaccio. Sempre a Forza Italia, risultata la lista che ha riscosso maggiori consensi in città, è stato assegnato l’assessorato alle Attività Economiche. A guidare il settore sarà l’ex assessore alle Partecipate e all’Avvocatura Alessio Sculco. Il partito azzurro ha poi ottenuto la carica di vicesindaco per il coordinatore cittadino Ivan Cardamone, il quale è riuscito a strappare inoltre la delega alla Cultura. Anche l’assessorato ai Servizi Sociali è finito in mano alla lista satellite di Forza Italia, Obiettivo Comune. Lea Concolino rientra in giunta ma non più alla guida della Pubblica Istruzione ma ai Servizi Sociali.

Le deleghe ottenute da Catanzaro da Vivere - Ap

L’ex assessore all’Istruzione ha infatti dovuto fare spazio alla dirigente scolastica ed esponente di Catanzaro da Vivere – Ap, movimento ispirato dal senatore Piero Aiello, Nuccia Carrozza. A lei le deleghe sulla scuola e sull’Università. Sempre in quota Ap, la giovane Alessandra Lobello ha ottenuto l’assessorato al Turismo e al Decentramento mentre l’avvocato Danilo Russo, ripescato in seguito al rifiuto opposto da Agazio Praticò ad entrare in giunta, guiderà l’Avvocatura comunale.

Officine del Sud e Federazione popolare per Catanzaro

Riconfermati nei loro ruoli, seppur con qualche variazione sul tema, l’ex assessore Franco Longo e l’ex assessore Giampaolo Mungo. Al primo, esponente di Federazione popolare per Catanzaro, è stata assegnata la delega ai Lavori Pubblici e alle Grandi Opere; il secondo, espressione di Officine del Sud, presieduto da Claudio Parente, si è visto assegnare oltreché lo Sport anche l’Ambiente. Si tratta di una delega delicata che nella passata legislatura era stata assegnata solo per un breve lasso di tempo ma che il sindaco aveva inizialmente deciso di trattenere per sé.

Il nodo del Bilancio

Rimasto fuori dai giochi per far spazio al collega di lista Franco Longo, Filippo Mancuso non potrà più assicurare all’amministrazione comunale le sue competenze in materia finanziaria. La delega al Bilancio sarà quindi trattenuta dal sindaco Sergio Abramo, non essendo stato individuato all’interno della giunta nessun professionista che annoveri competenze in materia.

Luana Costa