La riunione della civica assise si è tenuta questo pomeriggio alla Provincia dopo il crollo della controsoffittatura nell'aula rossa

Il Consiglio comunale di Catanzaro ha approvato tutti i punti inseriti all’ordine del giorno della riunione convocata in via straordinaria a Palazzo di Vetro, sede della Provincia, dopo il crollo della controsoffittatura nell'aula rossa.

Passaggi di commissione

La seduta è stata aperta dal saluto istituzionale del presidente dell’ente intermedio, Enzo Bruno, ed è entrata nel vivo con le comunicazioni del presidente Polimeni, il quale ha annunciato il passaggio dalla quarta alla prima commissione consiliare del consiliare Battaglia e il contestuale trasferimento del consigliere Talarico dalla prima alla quarta commissione, di cui è stato eletto presidente venerdì scorso. In seguito è partito un articolato dibattito che ha visto gli interventi di Talarico, Ciconte, Guerriero, Pisano, Merante, Bosco, Riccio, Celia, Praticò e Costa.

Le pratiche

Le modifiche al regolamento per la disciplina della Tari, l’approvazione del Piano economico finanziario (Pef) sulla Tari e la determinazione delle relative tariffe per il 2018 sono state relazionate dal sindaco Abramo. Nel successivo dibattito che ha preceduto la votazione delle pratiche, sono intervenuti i consiglieri Filippo Mancuso, Costanzo, Ciconte, Bosco, Praticò, Talarico, Pisano, Celia, Guerriero, Riccio, Rosario Mancuso, Merante, l’assessore Cavallaro e lo stesso primo cittadino, che ha sottolineato la riduzione dei costi per i cittadini grazie a una riduzione di circa il 4% e 500mila euro del costo del servizio. Le tre pratiche relative alla Tari sono state approvate all’unanimità. L’assise ha quindi varato a maggioranza sei delibere relative a debiti fuori bilancio.

l.c.