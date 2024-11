Nove gli argomenti posti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione del bilancio di previsione e il regolamento comunale delle pubbliche affissioni

E' stato convocato, per giovedì prossimo 15 marzo alle ore 9,30, nell’aula consiliare del palazzo dell’amministrazione provinciale, il consiglio comunale di Catanzaro. Nove gli argomenti posti all’attenzione dell’assemblea: l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, la conferma dell'aliquote e le detrazioni d'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2018, la conferma delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) anno 2018, l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, esercizi 2018/2020, l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, esercizi 2018/2020, l'approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 nonché l’elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno 2018, 2019 e 2020, il documento unico di programmazione (Dup) — periodo 2018/2020, l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e l'approvazione dello schema di convenzione per l'utilizzo dello stadio comunale “Nicola Ceravolo” alla società "Catanzaro calcio s.r.l.” per il periodo 2017 - 2018.

l.c.