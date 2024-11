Undici gli argomenti posti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione dello schema di convenzione con l’Amc

È stato convocato, per martedì prossimo 16 gennaio alle ore 14,30, in seduta straordinaria e di prima convocazione, il Consiglio comunale di Catanzaro. Undici gli argomenti posti all’ordine del giorno: l’approvazione dello schema di contratto di servizio tra l’amministrazione comunale e l’Amc per il trasporto pubblico locale; il regolamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti; l’approvazione del regolamento comunale per il servizio di affidamento familiare dei minori; la verifica della quantità e della qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie e, infine, il riconoscimento di sei debiti fuori bilancio per sentenze del Giudice di pace passate in giudicato.

