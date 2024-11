L’aula rossa sarà chiamata martedì a votare 46 provvedimenti riguardanti debiti fuori bilancio. Il comune costretto a risarcire i cittadini per le cattive condizioni del manto stradale

Ammontano ad oltre mezzo milione di euro le somme che il comune di Catanzaro ha dovuto versare negli ultimi tre mesi a cittadini che si sono rivolti al Tribunale per ottenere un risarcimento dei danni. Indennizzi per il ristoro di danni causati nella maggior parte dei casi dalla pavimentazione stradale sconnessa o da marciapiedi maltenuti. E così Palazzo De Nobili si è vista costretta a sborsare l’ingente cifra nel solo arco di tre mesi per sentenze divenute esecutive.

Sono 46, infatti, i provvedimenti riguardanti debiti fuori bilanci accumulatisi da gennaio fino ad oggi nell’ufficio di presidenza del comune di Catanzaro e che martedì saranno sottoposte al voto dell’aula rossa. Un’impressionante mole di documenti a cui se ne sono aggiunte un’altra decina riguardanti materie urbanistiche, le municipalizzate e la riscossione dei tributi.

Ma a destare stupore è il saldo raggiunto dai debiti fuori bilancio, somme che hanno già trovato copertura nei capitoli del bilancio comunale. Qui vi si trova di tutto: dai 393 euro di risarcimento fino ai 142mila euro provenienti per lo più dal settore Gestione del territorio e riferibili a incidenti provocati dalle cattive condizioni in cui versa il manto stradale. Complessivamente, il comune dovrà sborsare quindi 669mila euro.

