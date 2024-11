Sei gli argomenti all'ordine del giorno tra cui le modifiche al regolamento dei rifiuti e degli impianti pubblicitari

È stato convocato per giovedì 19 aprile alle ore 12, in seduta urgente di primo appello, il consiglio comunale di Catanzaro. L’assemblea si terrà nella sala consiliare della Provincia per l’indisponibilità dell’aula di palazzo de Nobili. Sei gli argomenti posti all’ordine del giorno dei lavori: modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, l’approvazione del regolamento comunale per l'istituzione di stalli di sosta per il carico e scarico merci, l’approvazione del nuovo regolamento dei locali da adibire a custodia degli edifici scolastici comunali, l’adesione al gruppo di azione costiera denominato "gac - flag jonio 2" - società cooperativa consortile a mutualità prevalente, adesione al progetto "Miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro e della qualità dell'ambiente marino del porto di Catanzaro: autorizzazione alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno e la rettifica e l’integrazione del piano generale dei mezzi e degli impianti pubblicitari.

l.c.