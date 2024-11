Il gruppo consiliare commenta: “Rappresenta un ulteriore riconoscimento per il percorso politico maturato nel tempo e che l’ha visto oggi tagliare un nuovo traguardo ai vertici del partito”

Il gruppo consiliare Catanzaro da Vivere ha espresso il proprio plauso al senatore Antonio Gentile per la nomina a vice coordinatore nazionale di Alleanza Popolare. “Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni – afferma il gruppo – all’on. Gentile per il prestigioso incarico che rappresenta un ulteriore riconoscimento per il percorso politico maturato nel tempo e che l’ha visto oggi tagliare un nuovo traguardo ai vertici del partito. Da vice coordinatore nazionale, il senatore Gentile saprà rappresentare con ancora più incisività le ragioni e gli interessi della Calabria in un momento storico segnato da grandi difficoltà e, al contempo, preziose opportunità di rilancio economico e sociale per il nostro territorio. Anche Catanzaro da Vivere, espressione civica di Ap in Consiglio comunale, porterà avanti il proprio impegno nella consapevolezza che il senatore Gentile saprà raccogliere e fare proprie le istanze del Capoluogo a livello nazionale”.