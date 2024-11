Giornata catanzarese per il ministro dei Trasporti che, dopo aver illustrato del progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Ionica, ha incontrato il candidato a sindaco del centrosinistra nella sede elettorale

Una giornata tutta Catanzarese per il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. Dopo aver illustrato i dettagli del progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Ionica alla cittadella regionale, il rappresentante del governo Gentiloni ne ha approfittato per fare una passeggiata su corso Mazzini accompagnato dal candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra, Enzo Ciconte.

Delrio è stato quindi accolto nella sede elettorale di via Iannoni dove assieme al governatore Mario Oliverio ha tirato la volata all'aspirante primo cittadino. "Sono sicuro che i cittadini vi premieranno e potremmo discutere così assieme a Mario dei progetti di sviluppo per la città. Il futuro si costruisce adesso - ha aggiunto - e sono convinto che la città si affiderà alla tua cura delle tue mani che da buon medico è avvezza a curare".



Prima di lui già il governatore Mario Oliverio si era lanciato nel disegnare un nuovo progetto di città con al centro il potenziamento del collegamento ferroviario Catanzaro Lido -aeroporto di Lamezia Terme(investimento già finanziato da Rfi) integrato con la realizzazione della metropolitana di superficie. "Stiamo gettando le basi - ha chiarito Oliverio - per ridare centralità al capoluogo di regione che con il trasferimento degli uffici regionali e del policlinico universitario a Germaneto necessita di scelte politiche forti. Determinante è pertanto l'appuntamento politico che ci attende".

Luana Costa