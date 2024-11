Al vaglio della commissione saranno sottoposti i due emendamenti proposti dalle organizzazioni sindacali e che riguardano il personale

Il presidente della commissione consiliare urbanistica e patrimonio del Comune di Catanzaro, Giulio Elia, nelle vesti anche di vice presidente della commissione bilancio e finanze ha convocato per domani, martedì 28 febbraio alle ore 11, i due organismi consiliari. All’ordine del giorno dei lavori, la discussione sul piano strategico aziendale per l’esercizio 2017-2019 della Catanzaro servizi, municipalizzata delegata alla gestione di numerosi servizi in città.

“Le due commissioni – ha spiegato Elia – discuteranno anche i due emendamenti proposti dalle organizzazioni sindacali riferiti rispettivamente all’applicazione dei contratti di servizi e alla spalmatura sul personale in servizio delle ore svolte dai colleghi che negli anni sono stati posti in quiescenza”.

l.c.