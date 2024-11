L'aula rossa si riunirà in prima convocazione il 24 aprile per l'approvazione del bilancio di previsione

Dopo la diffida notificata a tutti i consiglieri comunali di Catanzaro con la quale il prefetto, Luisa Latella, sollecitava l'approvazione del bilancio di previsione 2017 pena lo scioglimento del Consiglio, questa mattina è arrivata la convocazione della civica assise da parte dell'ufficio di presidenza. Il Consiglio si terrà il 24 aprile in prima convocazione e il 26 aprile in seconda convocazione per l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, l'approvazione dell'aliquota Tassa sui servizi indivisibili (Tasi) 2017, l'approvazione dell'aliquota e detrazioni dellimposta municipale propria (Imu) 2017, il documento unico di programmazione (Dup) 2017/2019 e il bilancio di previsione 2017.

Luana Costa