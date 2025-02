L’amministrazione ha superato la prova del Consiglio comunale che non veniva convocato da 3 mesi. Il sindaco resta in sella, il centrodestra non è riuscito a raccogliere i 17 consensi necessari per decretare la fine della Consiliatura

Dopo quasi sette ore di lavori il Consiglio comunale di Catanzaro ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027. I favorevoli sono stati 14, gli astenuti 3 mente i contrari 11. Il voto positivo ha un significato politico molto più importante dell’atto previsionale.

L’assise, che non veniva convocata da tre mesi, in pratica, sancisce la tenuta della maggioranza per quanto precaria rispetto alle ipotesi di caduta fatte nelle ultime settimane. L’opposizione di centrodestra non è riuscita a condensare i 17 voti necessari a sfiduciare l’esecutivo. A meno di eventi clamorosi Nicola Fiorita continuerà a governare la città di Catanzaro per la seconda parte del mandato.