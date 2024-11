L’amministrazione comunale ha stipulato una transazione rateizzando gli importi per i prossimi vent’anni

La partita che riguarda il pagamento delle somme riferibili alla fornitura dell’acqua è tutt’altro che chiusa per il comune di Catanzaro. Lo scorso maggio il dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità della Regione Calabria ha infatti messo a punto una ricognizione dei residui attivi nel bilancio regionale tirando le somme dei crediti che questa ancora vanta nei confronti dei comuni per la fornitura dell’acqua nel periodo che va dal 1981 al 2004.

Dalla verifica è saltato fuori un debito di 19 milioni di euro maturato da Palazzo De Nobili a partire dal 1997 fino al 2004 e a cui adesso si cerca di mettere una toppa. Il bilancio comunale non è infatti nelle condizioni di sostenere un simile esborso ragion per cui venerdì scorso la giunta si è riunita per approvare un “piano di estinzione del debito per la somministrazione idropotabile per il periodo 1981-2004”. In particolare, la delibera altro non è se non una transazione concordata con il dipartimento regionale attraverso cui il comune riconosce il valore dell’importo – per mesi contestato – impegnandosi a saldare il debito nei prossimi anni.

In sintesi, il Comune ha chiesto la rateizzazione del debito spalmandolo in vent’anni: a partire dal 2017 e fino al 2036 Palazzo De Nobili dovrà versare entro il 31 dicembre di ogni anno un importo pari a 950mila euro accettando la clausola che prevede il decadimento del beneficio nel caso in cui si verifichi il mancato pagamento di due rate consecutivamente.

Luana Costa