All’esame dell’aula anche l’eliminazione di un vincolo di inedificabilità su un’area di via Carlo V dove sorgerà un parcheggio di 200 posti auto e l’introduzione della tassa di soggiorno

Il Consiglio comunale di Catanzaro ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2016. I lavori dell’assise sono stati aperti da un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex assessore Vincenzo Minniti e dell’imprenditore Giovanni Colosimo scomparsi di recente. All’approvazione dei verbali delle sedute precedenti sono seguite le comunicazioni del presidente relative ad alcune delibere varate dalla giunta per l’autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva e alle modifiche della composizione di alcune commissioni consiliari. In particolare, Fabio Talarico ha lasciato la quinta commissione consiliare Turismo, politiche del mare, attività produttive per approdare alla terza Risorse finanziarie, affari generali, personale, servizi demografici mentre Demetrio Battaglia dalla terza è approdato alla quinta.

Approvato il bilancio consolidato 2016

Dopo la lettura della relazione del sindaco Sergio Abramo, ha approfondito il provvedimento l’ex assessore al Bilancio Filippo Mancuso. L’attuale consigliere ha chiarito che l’amministrazione chiude l’esercizio con 18 milioni di utile e un conto economico del valore di 202 milioni: “Se fosse un’azienda – ha aggiunto - la situazione finanziaria dell’ente sarebbe florida. Scontiamo però le note difficoltà legate alla riscossione dei tributi”. Il provvedimento è stato varato con 20 voti favorevoli e 8 contrari. L’atto è stato portato all’esame dell’aula con un ritardo di circa un mese per questioni legate all’interpretazione della norma ma la sua approvazione, la scadenza è prevista per domani, consentirà di trasmettere i dati in tempo utile. Successivamente il Consiglio ha approvato, con 27 voti favorevoli e 2 astenuti, la pratica, illustrata dall’assessore al patrimonio Ivan Cardamone, relativa alle determinazioni sull’immobile comunale destinato al parcheggio pubblico coperto in via Argento con assegnazione all’Amc. Prima della votazione sono intervenuti i consiglieri Costanzo, Guerriero, Merante, Bosco, Riccio, Celia e Fiorita.

Introduzione dell’imposta di soggiorno

Via libera all’unanimità al regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno. Alla discussione sulla pratica, illustrata dall’assessore al Turismo Lobello, hanno preso la parola i consiglieri Consolante, Guerriero, Celia, Levato, Battaglia, Bosco, Praticò, Filippo Mancuso e Riccio. La proposta approvata è stata integrata da una raccomandazione presentata dal gruppo Forza Italia inerente la tariffa dell’imposta che sarà individuata dalla giunta di concerto con gli operatori turistici e le associazioni di categoria. La tassa verrà introdotta a decorrere da gennaio del 2018 e verrà corrisposta all'amministrazione comunale da ogni persona non residente nel comune che pernotta in una delle strutture ricettive situate sul territorio. La tariffa sarà stabiltà dalla giunta comunale con apposita delibera.

Parcheggio in via Carlo V

L’assise comunale ha dato poi l’ok all’eliminazione di un vincolo di inedificabilità insistente su un’area di via Carlo V che l’amministrazione comunale ha individuato per la costruzione di un parcheggio di 200 posti auto. L’eliminazione del vincolo dovrebbe ora consentire la cantierizzazione dell’opera, il cui appalto è stato affidato alla ditta De Nisi, su cui pende il rischio di perdere un finanziamento regionale di quasi un milione e 800 euro. Il progetto preliminare prevede l’allargamento a sbalzo di quattro metri di un tratto della carreggiata di via Carlo V, a partire dallo scalo di accesso alle Ferrovie della Calabria fino all’innesto con la bretella del viadotto Bisantis per una lunghezza di circa 200 metri al fine di consentire il doppio senso circolatorio. Il provvedimento è stato approvato dall’assise con 19 voti favorevoli e 7 astenuti. Ok anche alla revoca parziale della delibera di Consiglio n.183 del 22 dicembre 2016 per esclusione della ritrasferibilità di alcuni cespiti. Dopo la lettura della relazione da parte dell’assessore Longo, hanno preso la parola i consiglieri Costanzo, Guerriero e Mirarchi ed è stato dato il via libera con 20 favorevoli e 6 contrari.

Debiti fuori bilancio

Approvata, ancora, la pratica relativa a riconoscimento debito fuori bilancio per una somma scaturente da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Catanzaro. Illustrata dall’assessore all’urbanistica Modestina Migliaccio Santacroce, dopo gli interventi di Bosco e Rosario Mancuso, ha ricevuto 18 voti favorevoli e 3 contrari. Le ultime sei pratiche poste all’ordine del giorno e sempre relative a riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza sono state approvate con 17 voti favorevoli, un astenuto e tre contrari.

